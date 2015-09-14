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"قطاع الشمال" يتهم الجيش السودانى بخرق وقف إطلاق النار

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"قطاع الشمال" يتهم الجيش السودانى بخرق وقف إطلاق النار "قطاع الشمال" يتهم الجيش السودانى بخرق وقف إطلاق النار
اتهمت الحركة الشعبية "قطاع الشمال" الجيش السودانى، بخرق وقف إطلاق النار الذى أعلنه الرئيس عمر البشير الشهر الماضى، مؤكدة، أن مقاتلة تابعة لسلاح الجو السودانى، وصواريخ بعيدة المدى، استهدفت مناطق بولاية جنوب كردفان.

وأكد المتحدث باسم الحركة الشعبية "قطاع الشمال" أرنو لدوى- فى تصريحات لصحيفة "سودان تربيون" الصادرة بالخرطوم اليوم الاثنين، أن مقاتلة من طراز "ميج" تابعة لسلاح الجو السودانى، أعتدت على منطقة "أم سردبة" بولاية جنوب كردفان بثلاثة صواريخ.

وقال أن هجوم المقاتلة لم يسفر عن أى خسائر بشرية، لكنها سببت أضرارا كبيرة بالمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى الهلع الذى سببته للأهالى.

وأشار إلى أن هذه العمليات لم تكن أول اعتداءات للجيش الحكومى منذ إعلان الرئيس البشير وقف إطلاق النار، ولكن سبقتها عدة غارات جوية وقصف مدفعى لأهداف مدنية بشكل مباشر، واصفا قرار وقف إطلاق النار لمدة شهرين بـ"الأكذوبة"-على حد وصفه-.

وكان الرئيس السودانى عمر البشير، قد أعلن فى أغسطس الماضى وقفا لإطلاق النار لمدة شهرين فى مناطق النزاعات، فى إطار مساعيه لإنجاح عملية الحوار الوطنى التى أطلقها فى يناير 2014، حيث تقاتل ، متمردى الحركة الشعبية "قطاع الشمال" فى منطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق، منذ عام 2011، فضلا عن حركات مسلحة بدارفور منذ 12 عاما.
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مصر 365

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