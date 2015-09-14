المبعوث الدولى لسوريا: لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال التوصل لحل سياسى

قال المبعوث الدولى إلى سوريا ستافان دى ميستورا، إنه لا يمكن القضاء على الإرهاب فى سوريا إلا من خلال التوصل إلى حل سياسى.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية فى حكومة تسيير الأعمال سامح شكرى، سيبحث اليوم مع المبعوث الأممى الخاص بالأزمة السورية ستيفان دى مستورا، الذى يزور القاهرة حاليا، آخر تطورات الأوضاع فى سوريا والجهود التى تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لوضع نهاية للأزمة وللوضع المأساوى الذى يعانى منه أبناء الشعب السورى.

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