أخبار عاجلة

سؤال يطرحه الشيخ خالد الجندي على العلماء والمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
الشيخ رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس - لعلهم يفقهون -
طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

داعش يعدم 20 عراقيا بقضاء هيت فى الأنبار

Google+ Print
داعش يعدم 20 عراقيا بقضاء هيت فى الأنبار داعش يعدم 20 عراقيا بقضاء هيت فى الأنبار
أعدم مسلحو تنظيم داعش الإرهابى 20 عراقيا من عشيرة "البو محل" فى قضاء"هيت" غرب الرمادى بمحافظة الأنبار، بدعوى التجسس لصالح القوات الأمنية العراقية.

وكشفت مصادر محلية عراقية عن أن مسلحى داعش أعدموا العراقيين رميا بالرصاص وتعليق جثثهم بعد قتلهم فى مركز قضاء "هيت"، بعد تقدم القوات العراقية المشتركة فى المنطقة.

على صعيد متصل، شكلت قوات الصحوة فى الأنبار فصائل لاغتيال قادة داعش فى قضاء هيت، وشرعت فى اغتيال مسلحى التنظيم من الأجانب باستخدام سلاح كاتم للصوت.

من جهة أخرى، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد العزيز حسن أن هناك تنسيقا استخباريا مشتركا بين قوات "البيشمركة" الكردية والقوات العراقية لمتابعة زعيم داعش "أبو بكر البغدادي"، بعدما ترددت انباء عن وجوده فى مدينة الموصل.

وكان قد تردد أن البغدادى أصيب بالشلل فى مارس الماضى بعد إصابته بالعمود الفقرى نتيجة غارة جوية استهدفت موكبه فى قرية البعاج بمحافظة نينوى شمال غربى العراق قرب الحدود مع سوريا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365