داعش يعدم 20 عراقيا بقضاء هيت فى الأنبار

أعدم مسلحو تنظيم داعش الإرهابى 20 عراقيا من عشيرة "البو محل" فى قضاء"هيت" غرب الرمادى بمحافظة الأنبار، بدعوى التجسس لصالح القوات الأمنية العراقية.

وكشفت مصادر محلية عراقية عن أن مسلحى داعش أعدموا العراقيين رميا بالرصاص وتعليق جثثهم بعد قتلهم فى مركز قضاء "هيت"، بعد تقدم القوات العراقية المشتركة فى المنطقة.

على صعيد متصل، شكلت قوات الصحوة فى الأنبار فصائل لاغتيال قادة داعش فى قضاء هيت، وشرعت فى اغتيال مسلحى التنظيم من الأجانب باستخدام سلاح كاتم للصوت.

من جهة أخرى، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد العزيز حسن أن هناك تنسيقا استخباريا مشتركا بين قوات "البيشمركة" الكردية والقوات العراقية لمتابعة زعيم داعش "أبو بكر البغدادي"، بعدما ترددت انباء عن وجوده فى مدينة الموصل.

وكان قد تردد أن البغدادى أصيب بالشلل فى مارس الماضى بعد إصابته بالعمود الفقرى نتيجة غارة جوية استهدفت موكبه فى قرية البعاج بمحافظة نينوى شمال غربى العراق قرب الحدود مع سوريا.

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