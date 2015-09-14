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المبعوث الدولى لسوريا: نسعى لحل سياسى يحافظ على مؤسسات الدولة

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المبعوث الدولى لسوريا: نسعى لحل سياسى يحافظ على مؤسسات الدولة المبعوث الدولى لسوريا: نسعى لحل سياسى يحافظ على مؤسسات الدولة
قال المبعوث الدولى إلى سوريا ستافان دى ميستورا، إن المجال مفتوح لعسكرة الأزمة فى سوريا أكثر من السعى لإيجاد حل سياسى، قائلا: "نسعى إلى حل سياسى فى سوريا يحافظ على مؤسسات الدولة لتجنب ما حدث فى ليبيا"، وذلك وفق ما أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية " فى خبر عاجل لها اليوم .

يذكر أن وزير الخارجية فى حكومة تسيير الأعمال سامح شكرى، سيبحث اليوم مع المبعوث الأممى الخاص بالأزمة السورية ستيفان دى مستورا، الذى يزور القاهرة حاليا، آخر تطورات الأوضاع فى سوريا والجهود التى تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لوضع نهاية للأزمة وللوضع المأساوى الذى يعانى منه أبناء الشعب السورى.
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