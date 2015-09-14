الخميس المقبل.. مكاوى سعيد يحتفل بتوقيع الطبعه الثانية لرواية «أن تحبك جيهان»

يحتفل الروائى مكاوى سعيد بتوقيع ومناقشة أحدث روايته “أن تحبك جيهان” ،بفرع مكتبة “أ” بالمهندسين فى السابعه مساء الخميس17سبتمبرالمقبل.

ويعد هذا هو الإحتفال الأول للروائى بالطبعه الثانية من الراوية الصادرة مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية، والتى تدور أحداثها حول المتغيرات التى تعرضت لها البلد فى سنواتها الأخيرة، من خلال شخوصها النابضة بالحياة، وكذلك من خلال الإبحار بداخل العوالم المختلفة الثرية بين “ريم مطر” و”جيهان العرابى”، اللتين يتشكل منهما عالم الرواية المتدفق، ليس لكونهما امرأتين وحسب، بل باعتبارهما مثالين لتقلبات واختلافات النفس الإنسانية في تجلياتها المتباينة، ونافذتين كاشفتين لأحوال مجتمعهما، وتشابكاتهما مع آخرين بالمحيط الذي تعيشان فيه.

يذكر أن مكاوى سعيد، هو كاتب وروائى مصرى، بدأ رحلته مع كتابة الشعر فى أثناء دراسته الجامعية، ثم اتجه إلى السرد وأصدر مجموعته القصصية الأولى “الركض وراء الضوء” عام 1982، ثم توالت أعماله الإبداعية فى القصة والرواية وأدب الأطفال. ومن أشهر أعماله رواية “تغريدة البجعة” التى وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2007، وكذلك كتاب “مقتنيات وسط البلد” و”كراسة التحرير”، ومجموعته القصصية “البهجة تحزم حقائبها” الحائزة على جائزة ساويرس فى القصة القصيرة للكبار عام 2015.، كما حصل على جوائز وتكريمات أخرى فى مصر والبلاد العربية،و ترجمت مجموعة من أعماله إلى اللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية.