«شكري» يجري اتصالاً بوزيرة خارجية المكسيك ويقدم العزاء في ضحايا حادث الواحات

أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً صباح اليوم، بـ “كلوديا ماسيو” وزيرة خارجية المكسيك، قدم خلاله واجب العزاء لحكومة وشعب دولة المكسيك الصديقة في وفاة وإصابة عدد من السائحين المكسيكيين بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية بمصر أثناء عملية مطارده من جانب قوات الجيش والشرطة المصرية لعناصر إرهابية وإجرامية .

و صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير “سامح شكري” شرح خلال الاتصال الملابسات الخاصة بالحادث، موضحاً أن السائحين المكسيكيين تواجدوا في منطقة عمليات محظورة، وانه تزامن مع وجودهم عملية مطارده تقوم بها قوات الجيش والشرطة لعناصر إرهابية تستخدم سيارات دفع رباعي مشابهة لتلك التي يستخدمها السائحون، الأمر الذي أدى إلى تعرضهم لنيران القوات. كما أشار وزير الخارجية في اتصاله مع نظيرته المكسيكية، إلى أن وزارة الداخلية أكدت على أنها سوف تقوم بالتحقيقات اللازمة للوقوف على الأسباب الكاملة للحادث.