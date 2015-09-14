فهد العتيبي يجيب لـ في الجول: صلاح أمام ميسي؟ فعلها من قبل

أنت على موعد مع التاريخ يا صلاااااح. نجججمك يستطيع أن يسطع في سماء برشلونة.

يرى المعلق الشهير فهد العتيبي حين سأله FilGoal.com عن الموقعة المرتبقة لمحمد صلاح وهو يلعب مع روما ضد برشلونة أن النجم المصري يعرف كيف يواجه الكبار.

رفقة روما سيخوض صلاح مباراته في ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية مساء الأربعاء ضمن الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتحدث المعلق السعودي في شبكة BeINSports لـFilGoal.com عن المباراة التي ينتظرها الجمهور المصري في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

موعد مع التاريخ

وقال العتيبي: "صلاح تألق من قبل في مباريات كبيرة كثيرة، مع بازل أمام تشيلسي وتوتنام ومع تشيلسي أمام أرسنال ومع فيورنتينا أمام يوفنتوس".

وأضاف "صلاح سيكون على موعد مع مباراة للتاريخ أمام برشلونة عندما يواجه ميسي".

وتابع "نصيحة له؟ الآن لم يعد صلاح في حاجة إلى النصائح فهو لديه من الخبرات ما يكفي للتألق في مثل هذه المباريات".

وأكمل "ليس لدي أي شك في أنه سيقدم أداء متميز في المباراة".

صلاح وادجيكو

ويرى العتيبي أن الدور الأكبر في هجوم روما سيقع على كاهل إدين إدجيكو رفقة صلاح، أو هذا ما يفضله المعلق الشهير.

وأوضح في مفاضلته بين توتي وإدجيكو للتشكيل الأساسي لروما "أمام برشلونة إدجيكو سيكون مفيدا بجوار صلاح".

ثم استدرك "بالتأكيد توتي لديه قيمة كبيرة لكن إدجيكو سيكون جاهزا بدنياً بشكل أكبر مع وجود دور لتوتي حسب مجريات اللقاء بكل تأكيد".

وأتم "في النهاية أتمنى لصلاح أن يسجل ولروما التوفيق في المباراة".