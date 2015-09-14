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مانشستر يونايتد يدخل دوري الأبطال بدون فتاه الذهبي

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مانشستر يونايتد يدخل دوري الأبطال بدون فتاه الذهبي مانشستر يونايتد يدخل دوري الأبطال بدون فتاه الذهبي

يغيب واين روني عن مباراة مانشستر يونايتد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام أيندهوفن الهولندي.

ويأتي ذلك في ظل عدم تعافي النجم الإنجليزي الذي لم يلعب أيضا في فوز مانشستر يونايتد على ليفربول بثلاثة أهداف لهدف مساء السبت المنصرم في الدوري.

ولم يستدع لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد كذلك المهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز.

ويقود هجوم مانشستر يونايتد لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلاني الذي غير فان جال من مركزه إلى رأس حربة مؤخرا.

كذلك يتواجد ممفيس ديباي في قائمة يونايتد لمواجهة فريقه السابق.

ويملك فان جال إمكانية الدفع بأغلى مراهق في تاريخ كرة القدم أنطوني مارسيال بعدما سجل في مرمى ليفربول خلال أول مباراة له مع مانشستر يونايتد.

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