بالصور.. وزير الدفاع يتفقد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقه الغربية

شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية بعد تطويرها وتسليحها ورفع كفائتها القتالية والفنية بما يمكنها من تنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتأمين حدود مصر على الإتجاه الإستراتيجى الغربى .

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة بعد تطويرها ورفع كفائتها فى كافة الأسلحة والتخصصات لدعم قدرتها على تنفيذ المهام القتالية والنيرانية تحت مختلف الظروف ومجابهة المخاطر والتحديات التى قد تواجه الأمن القومى المصرى على إمتداد الحدود الغربية .

وقام القائد العام بالمرور على القوات المنفذة للتفتيش للإطمئنان على جاهزيتها ، والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات ، وناقش عدد من الضباط والجنود فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها ، وأشاد بما لمسه من الإستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال المنطقة الغربية ، وإصرارهم على الوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته .

كما تفقد معرضًا للأسلحة والمعدات الحديثة التى زودت بها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية .

وأكد الفريق أول صدقى صبحى على أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى هى المهمة المقدسة التى لا تهاون فيها ، وأن رجال القوات المسلحة أقسموا على حماية الشعب المصرى وأمنه وإستقراره وسلامة أراضيه بما يتطلبه ذلك من كفاءة ويقظة دائمة وإستعداد عالى لكافة الوحدات والتشكيلات .

وأشاد بما حققته قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة من نجاحات متتالية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء وتطهيرها من أوكار ومعاقل العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون ، وأثنى على ما يبذله مقاتلوا المنطقة الغربية من جهد ومواقف بطولية خلال مواجهاتهم المستمرة مع العناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين عبر الحدود الغربية والتصدى بكل شجاعة وتضحية للمخاطر والتحديات التى تواجه أمن مصر القومى فى ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد .

وأعرب عن إعتزازه بقبائل وعواقل السلوم ومطروح وسيوة من أبناء مصر الشرفاء ، وتقديره لعطائهم الوطنى المشرف فى دعم القوات المسلحة لتأمين حدود مصر الغربية ، مؤكداً أنهم جزء أصيل مكمل للقوات المسلحة فى آدائها لمهامها فى حماية الوطن أرضاً وشعباً .

وطالب رجال القوات المسلحة باليقظة والإستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى والإهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين ، وثقل مهارة الضباط الأصاغر لسرعة إتخاذ القرار تحت مختلف الظروف لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات التى يمكن التعرض لها خلال تنفيذ مختلف المهام .

حضر إجراءات التفتيش الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .