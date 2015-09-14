بالصور.. مؤسسة دعم الإعلام المحلي تنظم دورة مجانية عن الفنون الصحفية بأسوان

تنظم مؤسسة دعم الإعلام المحلى للتنمية الإنسانية بالتعاون مع موقع “اعاقة نيوز ” دورة تدريبية بالمجان عن الفنون الصحفية ، وتستمر هذه الدورة لمدة يومين بمدينة أسوان.

> وصرح عبدالله ابوالحمد رئيس مؤسسة دعم الاعلام المحلي ان الدورة التدريبية توفر التدريب النظري و العملي للكتابة الصحفية مجانا لمدة يومين بهدف تعريف المتدربين بالآليات التي تحكم عمل المؤسسات الصحفية والتعريف بمراحل إنتاج الصحف باختلاف دورية صدورها، والتعريف بالقوالب الصحفية المختلفة ، علاوة علي التدريب على أنماط إنتاج الأخبار ،وإكساب المتدربين مهارات الكتابة الصحفية الاحترافية،و مهارات الكتابة الصحفية للمواقع الإلكترونية.

> موضحًا أن التدريب يتضمن ايضا التعريف بأنواع الصحف ، القوالب الصحفية ومبادئ الكتابة الصحفية،وأخلاقيات الكتابة الصحفية.

مشيرًا إلي أن القائمين على التدريب كوكبة من الصحفيين المتميزين بأسوان علي رأسهم الكاتب الصحفي الكبير أحمد الزيات مدير مكتب جريدة الوفد بأسوان ورئيس تحرير جريدة أسوان الحديثة والزميل عصمت توفيق مدير مكتب جريدة المساء ورئيس تحرير موقع “اعاقة نيوز” والاعلامي محمود جاد الكريم مراسل شبكة تلفزيون النهار في أسوان.