تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة كوم أمبو من ضبط المتهم، محمود حمادة السيد وشهرته ” حودة عبد السلام” سن30عاطل ومقيم عزبة حجاجي –دائرة مركز كوم أمبو، وبحيازته عدد(79) قطعة من جوهر الحشيش وزنت حوالي (500) جرام، وسلاح أبيض عبارة عن” مطواة”.
> وتحرر المحضر رقم (4105) إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2015، وجاري عرض المتهم على النيابة.
ضبط 79 قطعة حشيش بحوزة عاطل بأسوان
تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة كوم أمبو من ضبط المتهم، محمود حمادة السيد وشهرته ” حودة عبد السلام” سن30عاطل ومقيم عزبة حجاجي –دائرة مركز كوم أمبو، وبحيازته عدد(79) قطعة من جوهر الحشيش وزنت حوالي (500) جرام، وسلاح أبيض عبارة عن” مطواة”.