ضبط 79 قطعة حشيش بحوزة عاطل بأسوان

تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة كوم أمبو من ضبط المتهم، محمود حمادة السيد وشهرته ” حودة عبد السلام” سن30عاطل ومقيم عزبة حجاجي –دائرة مركز كوم أمبو، وبحيازته عدد(79) قطعة من جوهر الحشيش وزنت حوالي (500) جرام، وسلاح أبيض عبارة عن” مطواة”.

> وتحرر المحضر رقم (4105) إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2015، وجاري عرض المتهم على النيابة.