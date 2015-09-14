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ضبط 79 قطعة حشيش بحوزة عاطل بأسوان

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ضبط 79 قطعة حشيش بحوزة عاطل بأسوان ضبط 79 قطعة حشيش بحوزة عاطل بأسوان

أرشيفية

تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة كوم أمبو من ضبط المتهم، محمود حمادة السيد وشهرته ” حودة عبد السلام” سن30عاطل ومقيم عزبة حجاجي –دائرة مركز كوم أمبو، وبحيازته عدد(79) قطعة من جوهر الحشيش وزنت حوالي (500) جرام، وسلاح أبيض عبارة عن” مطواة”.
> وتحرر المحضر رقم (4105) إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2015، وجاري عرض المتهم على النيابة.

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