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« facebook» يُطلق ميّزة ضبط صورة شخصية مؤقتة تظهر للأصدقاء

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« facebook» يُطلق ميّزة ضبط صورة شخصية مؤقتة تظهر للأصدقاء « facebook» يُطلق ميّزة ضبط صورة شخصية مؤقتة تظهر للأصدقاء

أرشيفية

بدأ موقع فيسبوك بإطلاق ميزة جديدة لبعض مُستخدميه تسمح بضبط صورة شخصية مؤقتة تظهر للأصدقاء لفترة يُحددها المستخدم بنفسه.

وبدأت الميّزة الجديدة التي تُعرف باسم Temporary Profile Picture بالظهور لبعض المُستخدمين، حسبما صرّح موقع TechCrunch على لسان أحد متابعيه في تغريدة نشرها على تويتر.
> وذكر فيسبوك حول الميزة الجديدة أن الموقع لاحظ أن المستخدمين يقومون بتغيير الصورة الشخصية للتضامن مع حملة معيّنة أو للاحتفال ببعض المناسبات الشخصية كأعياد الميلاد، والموقع سيعمل على تجربة الميزة الجديدة لجعل عملية التعبير عن النفس أفضل في لحظة معينة، ودون الحاجة للقلق حول تغيير الصورة الشخصية في وقت لاحق.
> وعند ضبط الصورة الشخصية المؤقتة يقوم المستخدم بتحديد المدّة الزمنية لانتهاء عرضها، حيث يُمكن الاختيار بين ساعات أو أيام. وبعد انتهاء المدة تعود الصورة الشخصية القديمة دون نشر أي شيء على حساب المستخدم، وتبقى الصورة المؤقتة موجودة ضمن ألبوم الصور لاستخدامها من جديد في أي وقت.
> ولاحظ مهندسو فيسبوك أن أكثر من 26 مليون مستخدم قاموا في فترة سابقة من العام الحالي بتغيير صورتهم الشخصية لتعبير تأييدهم لإحدى القضايا، وهو ما دفع الشركة للتفكير جديًّا بأهمية الصورة الشخصية وإطلاق هذه الميزة.
> يُذكر أن مستخدمي فيسبوك رصدوا قبل فترة ميّزة “الفيديو العائم” على نظام iOS، التي تتيح إمكانية جعل مقاطع الفيديو عائمة على الشاشة مع إمكانية تحريكها أثناء المشاهدة، فضلاً عن تصفح الموقع في نفس الوقت.

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