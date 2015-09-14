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منح الضبطية القضائية لأعضاء «المهن التمثيلية»

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مجلس نقابة المهن التمثيلية

مجلس نقابة المهن التمثيلية

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الاثنين، قرارًا للمستشار أحمد الزند، وزير العدل فى حكومة تسيير الأعمال، بمنح أعضاء نقابة المهن التمثيلية صفة مأموري الضبط القضائى.

وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة الرسمي: “يخول أعضاء نقابة المهن التمثيلية- كل فى دائرة اختصاصه- صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2003 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وهم: أشرف حسن زكى على، نقيب المهن التمثيلية أستاذ بأكاديمية الفنون، أشرف حسن طلبة السيد، سكرتير عام النقابة، ومحسن محمد منصور عبد اللطيف، عضو مجلس النقابة، وسامح بسيونى على الرشيد، عضو مجلس النقابة، ووائل عبد الله زكريا على، عضو مجلس النقابة، وإيهاب فهمى محمد كامل، عضو مجلس النقابة”.

جانب من القرار

جانب من القرار

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