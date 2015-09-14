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رئيس المكسيك يُدين مقتل مواطنيه بالواحات ويصفه بـ« الحادث المأسوي»

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رئيس المكسيك

رئيس المكسيك

أدان الرئيس المكسيكي ، إنريكي بينا نييتو حادث اطلاق النار على فوج سياحى مكسيسكى بطريق الخطأ فى منطقة الواحات على حسابه بموقع «تويتر»، ووصفه بأنه «حادث مأساوي»، وطالب بإجراء تحقيق كامل .

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية المكسيك ، إن ما لايقل عن مكسيكيين اثنين قتلا عندما أطلقت قوة من الشرطة والجيش النار بطريق الخطأ على مجموعة من السائحين فى الصحراء الغربية.
> كانت وزارة الداخلية قالت في بيان، في الساعات الأولى صباح الإثنين، إنه أثناء ملاحقة قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة بملاحقة بعض العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية، جرى التعامل بطريق الخطأ مع 4 سيارات دفع رباعي، تبين أنها خاصة بفوج سياحي مكسيكي الجنسية، والذين تواجدوا بذات المنطقة المحظور التواجد فيها، وأسفرت الواقعة عن وفاة 12 شخصًا، وإصابة 10 أشخاص من المكسيكيين والمصريين، جرى نقلهم للمستشفيات للعلاج.

تويتة-الرئيس-المكسيكى

تويتة-الرئيس-المكسيكى

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