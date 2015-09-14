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قائد عام شرطة الفجيرة يكرم موظفا لشجاعته

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قائد عام شرطة الفجيرة يكرم موظفا لشجاعته قائد عام شرطة الفجيرة يكرم موظفا لشجاعته

كرم سعادة العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة بمكتبه المساعدأول عبد الله حسن الحمودي من مرتب ادارة الدفاع المدني بالفجيرة وذلك تقديرا لدوره الانساني ومخاطرته بحياته وتعرضه للاصابة إثر محاولته واقدامه انقاذ المواطنين الاربعة في الحادث المأساوي بمنطقة رول ضدنا خلال الشهرالماضي والذي أودى بحياتهم ، وقال الكعبي بأن شرطة الفجيرة تحرص دائماعلى تكريم وتشجيع كافة أفراد المجتمع وخاصة ممن لهم اسهامات ذات صبغه انسانية . 

مشيرا الى أهمية المبادرة في مثل هذه الاعمال من كافة فئات وشرائح المجتمع متمنيا أن يكون التكريم حافزا على الاستمرار بالدرجة نفسها من الاخلاص والتفاني في أداء الواجب وليكون دافعا لزملائه من العاملين لسلوك النهج نفسه.

وتقدم المساعدأول عبد الله الحمودي بجزيل الشكر للقيادة العامة واشار الى أن هذا التكريم يعد مصدر فخر واعتزاز وحافزا لاستمراره في اداء رسالته الانسانية.
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