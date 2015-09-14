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فساتين سهرة أنيقة لمناسباتك في العيد

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فساتين سهرة أنيقة لمناسباتك في العيد فساتين سهرة أنيقة لمناسباتك في العيد

الإثنين 14-09-2015 08:58

الرياض - خلود أحمد

شارف موسم الصيف على نهايته، وأصبحنا نستطيع إيجاد مجموعات أزياء ما قبل خريف 2015 في الأسواق! فلِمَ لا نستعرض معك أجمل فساتين السهرات التي قدّمتها أشهر دور الأزياء العالمية في هذه المجموعات؟
الفخامة والجمال جُمعا في فساتين السهرات المعروضة ضمن هذه المجموعات، فشاهدنا تشكيلة واسعة من فساتين الأميرات البراقة، وفق ما ظهر لنا في مجموعة Oscar de la Renta الأنيقة، وفي تصاميم Christian Siriano، التي بدت غاية في الجمال.
وعلى الرغم من سحر الألوان الداكنة التي طغت بشكل كبير على هذه الفساتين، فزادتها فخامة وجمالاً، كما في تصاميم Alexander McQueen و Alberta Ferretti، إلا أننا شاهدنا أناقة الألوان والطبعات الجميلة في تصاميم Alice and Olivia و Andrew Gn ، بالإضافة إلى تصاميم Carolina Herrera ذات الألوان الأنيقة والجذابة.
إلى ذلك، ظهرت بعض التصاميم العصرية الجميلة بتصاميم رائعة تناسب الشخصية الجريئة صاحبة الاختيارات الاستثنائية كتصاميم Altuzarra .
كوني متألقة في سهراتك، واختاري ما يتناسب مع ستايلك الشخصي وشخصيتك، من بين أجمل فساتين السهرات، التي قدّمتها مجموعات ما قبل خريف 2015. ولكن احرصي على أن تنسّقيه بطريقة أنيقة تناسب سهراتك المسائية؛ وذلك باختيار اكسسوارات بألوان فضية أو ذهبية، بما يتماشى مع ألوان فستانك لتحصلي على أجمل إطلالة .
شاهدي اختياراتنا في الصور أعلاه، واختاري الأجمل من بينها!

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سيدتي