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إطلالتك في سهرات الإجازة بإلهام من نجمات مهرجان البندقية

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إطلالتك في سهرات الإجازة بإلهام من نجمات مهرجان البندقية إطلالتك في سهرات الإجازة بإلهام من نجمات مهرجان البندقية

الإثنين 14-09-2015 11:37

مع اقتراب موعد إجازة العيد تكثر حفلات الزفاف والمناسبات المسائية، وتبحث كل سيدة عن إطلالة السهرة المناسبة لها، وقد وجدنا في إطلالات النجمات في مهرجان البندقية السينمائي إطلالات ملكية للسهرات يمكن أن تستوحي منها ما يناسب إطلالتك في سهرات الإجازة.

لإطلالة عصرية أنيقة :

استوحي من إطلالات النجمة دايان كروغر Diane Kruger فقد ظهرت خلال أيام المهرجان بأزياء عصرية أنيقة، منها إطلالتها الجذابة بفستان أبيض ناعم من Prada والفستان العودي الرائع من BOSS الذي بهرت به متابعي السجادة الحمراء .

اتبعي خطى دايان كروغر واختاري التصاميم الجريئة واللافتة للنظر لتكوني محط الأنظار في السهرات الخاصة .


لإطلالة ملكية فخمة:
ستجدين ما يناسبك في إطلالات إليزابيث بانكس Elizabeth Banks حيث شاهدناها في مهرجان البندقية بفساتين ملكية جميلة بتصاميم فخمة وأنيقة يمكن أن تكون خيارك المثالي لإطلالة راقية في سهراتك في الإجازة المقبلة.


لإطلالة رومانسية ناعمة :
إن كنت تبحثين عن الستايل الباريسي والأناقة الرومانسية فستجدين أنّ الممثلة الأنيقة باز فيغا Paz Vega كانت أجمل من صوّرت هذا الستايل في إطلالاتها خلال أيام مهرجان البندقية السينمائي، كإطلالتها الرائعة بفستان من Ralph & Russo الأبيض الناعم وأناقتها بالفستان الأسود في آخر أيام المهرجان .
شاهدي معنا أجمل الإطلالات المتنوعة في مهرجان البندقية وشاركينا رأيك.

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سيدتي