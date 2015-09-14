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شاهدي معنا أجمل ما ظهر على منصات عرض نيويورك في اليوم الرابع

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شاهدي معنا أجمل ما ظهر على منصات عرض نيويورك في اليوم الرابع شاهدي معنا أجمل ما ظهر على منصات عرض نيويورك في اليوم الرابع

الإثنين 14-09-2015 11:37

تلاعبت المصممة الأنيقة Victoria Beckham بالألوان في مجموعتها وجمعتها بأسلوب متناغم أنيق مع اللون الأبيض الذي كان اللون الأساسي لهذه المجموعة، أما المصممة البريطانية Jenny Packham المفضلة لدوقة كامبريدج كيت ميديلتون فقد قدمت مجموعةً أنيقةً من الفساتين الملونة والموردة المناسبة لإطلالات الصيف .
وفي عرض Rachel Zoe شاهدنا الستايل البوهيمي بلمسة أنثوية جميلة فكانت كالحلم لمن تهوى هذا الستايل . وقد قدمت المصممة Diane von Furstenberg إطلالات جميلة بألوان زاهية وزينت عارضاتها بتسريحات أنثوية جميلة ورائعة وماكياج مشرق بألوان صيفية .
كانت مجموعة Thakoon الأفضل خلال هذا اليوم فجمعت بين الأناقة المبسطة مع الستايل الأنثوي الناعم، شاهدي أجمل ما قدم مصممو نيويورك في اليوم الرابع من أسبوع الموضة وشاركينا رأيك.

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سيدتي