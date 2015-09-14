نصائح لتختاري الخواتم المناسبة لشكل يدك

على كلّ سيّدة أن تعرف تماماً ما يُناسبها، ابتداء من الملابس، وانتهاءً بالـ مجوهرات، حتى تكتمل إطلالتها. و قد طال الحديث عن القواعد الأساسية لاختيار الفساتين المناسبة لشكل جسمك؛ لذلك، قرّرنا أن نخصّص هذه المساحة لنعطيك النصائح الأساسية لاختيار الخواتم المناسبة ليديك.

الأصابع الطويلة تناسبها التصاميم العصرية التي تضمّ إصبعين معاً، أو التصاميم المميزة العريضة لتتناغم مع شكل اليد و تظهرها ناعمة

صاحبة اليد العريضة ننصحها باختيار الخواتم الطولية. وقد قدّمت دور المجوهرات تصاميم متنوعة من الخواتم الجذابة التي تأتي على طول الأصابع بطريقة عصرية جميلة.

صاحبة اليد الصغيرة الناعمة عليها أن تبقي خواتمها متناسبة مع حجم يدها، و ننصحها باختيار الخواتم الصغيرة ذات التصاميم الناعمة والدقيقة، على عكس صاحبة اليد الكبيرة التي يحلو لها اختيار ما شاءت من التصاميم الكبيرة واللافتة لتتناسب مع شكل يدها.

و أكثر السيدات حظاً بالنسبة إلى اختيار الخواتم المناسبة هن صاحبات الأصابع العريضة، إذ تمكنها من اختيار ما شاءت من التصاميم الكبيرة والصغيرة أو الملونة والبيضاء؛ فلا تخشي من تجربة ما يعجبك من الخواتم البراقة!

ولا تنسي أن اختيار الخواتم يعتمد في المقام الأول على الذوق الشخصي فلا تترددي في تجربة جميع التصاميم المعروضة حتى تجدي الخاتم المناسب لك .