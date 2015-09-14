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ضبط 1350 مخالفة مروريه وتنفيذ 1203 حكم قضائى بالمنيا

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ضبط 1350 مخالفة مروريه وتنفيذ 1203 حكم قضائى بالمنيا ضبط 1350 مخالفة مروريه وتنفيذ 1203 حكم قضائى بالمنيا

أرشيفية

شنت مديرية أمن المنيا ، حملة أمنية لضبط الشارع وتكثيف التواجد الامنى ، أسفرت عن تنفيذ نحو 1203 حكما قضائيا ، وضبط 1350 مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط 41 دراجة بخارية بدون ترخيص.
> تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا ، إخطارًا من مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بشن حملة أسفرت عن تنفيذ 1203 حكما قضائياً ، وضبط 1350 مخالفة مرورية ، وضبط 41 دراجة بخارية بدون لوحات.
> وتمكنت الحملة من تنفيذ 1350 حكما قضائيًا منها 7 قضايا جنايات ، و738 حبس جزئى و164 حبس مستأنف و176 غرامات جزئية ، و18 غرامة مستأنفه ، و101 مخالفات.

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