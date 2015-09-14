السعودية تعلن غدا غرة ذى الحجة والخميس 24 سبتمبر أول أيام عيد الأضحى

أعلنت المملكة العربية السعودية، أن اليوم الاثنين هو المتمم لذى القعدة وأن غدا الثلاثاء غرة ذى الحجة وعليه يكون الوقوف بعرفة يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر الحالى وعيد الأضحى يوم الخميس الموافق 24 من نفس الشهر.

وذكرت المحكمة العليا السعودية، فى بيان اليوم، “أن المحكمة العليا عقدت جلسة مساء أمس الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1436هـ للنظر في ما يردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1436هـ “.

وأضافت أنه بعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص ودراسته ، تبين أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال بعد مغرب أمس، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)، وبناء على ذلك فإن المحكمة العليا تقرر أنه لم يثبت لديها رؤية الهلال الليلة الماضية.

وتابعت “فعليه، يكون اليوم الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر هو المكمل لشهر ذي القعدة، ويوم غد الثلاثاء الخامس عشر من شهر سبتمبر هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1436هـ، والوقوف بعرفة يوم الأربعاء التاسع من ذي الحجة الموافق 23 سبتمبر، وعيد الأضحى المبارك يوم الخميس الذي يليه” .