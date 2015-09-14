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لو عاوز تعمل عملية تصحيح إبصار اعرف الحالات اللى تمنعك

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لو عاوز تعمل عملية تصحيح إبصار اعرف الحالات اللى تمنعك لو عاوز تعمل عملية تصحيح إبصار اعرف الحالات اللى تمنعك
يسعى الكثير من الأشخاص المصابين بمشاكل الإبصار لإجراء عمليات التصحيح، ولكن ما هو السن المناسب لإجرائها، وما الأمراض التى تعوق إجراءها؟

وفى هذا السياق، يشير الدكتور خالد قطب، استشارى طب وجراحة العيون، أن السن المناسب لإجراء جراحات التصحيح الإبصار يبدأ من 18 إلى 21 سنة، حيث يتوقع ثبوت النظر عند هذا العمر وهى ضرورة من ضروريات إجراء هذا النوع من الجراحات، ولا يوجد مانع من إجراء الجراحة لأى مرحلة من العمر بعد سن 21، وذلك بعد أن يتم فحص العين ولا يعانى الشخص من أى أمراض بالعين مثل المياه البيضاء أو المياه الزرقاء.

ويضيف استشارى الطب وجراحة العيون، أن هناك بعض أمراض العيون قد تقف عائقًا أمام إجراء جراحات تصحيح الإبصار، فمثلا لا يفضل إجراء عملية تصحيح الإبصار بالليزر لمرضى القرنية المخروطية أو المرضى الذين يعانون من جفاف شديد بالقرنية أو مرضى ارتفاع ضغط العين (المياه الزرقاء).

أما بالنسبة للسيدات الحوامل أو السيدات المرضعات فيكون من الأنسب لهن انتهاء فترة الحمل والرضاعة قبل اللجوء لعملية التصحيح لأن اضطراب هرمونات الجسم فى هذه الفترة يتسبب فى تغيير مقياس النظر.

ويؤكد د. خالد، أنه حدث مؤخرًا طفرة كبيرة فى جراحات تصحيح الإبصار بعد دخول الفيمتوليزر لمجال طب وجراحة العيون، كما أن أنواع العدسات المستخدمة فى العملية اصبحت متنوعة ومتعددة مما زاد من دقة وسرعة وسهولة إجراء عمليات التصحيح وارتفعت معه نسبة نجاح العمليات.
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