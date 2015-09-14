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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل السفير البلجيكى أثناء زيارته لشرم الشيخ

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استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صباح اليوم، السيد جيل هيفارت السفير البلجيكى بالقاهرة وذلك أثناء زيارته لمدينة شرم الشيخ، وتناول اللقاء سبل دعم العلاقات بين البلدين وخاصة فى المجال السياحى، كما تطرق الحديث إلى المنظومة الأمنية التى تتبعها المحافظة خاصة بعد زيارة السفير لعدد من مدن المحافظة مثل دهب وكاترين، والتى من خلالها أشاد بنجاح المنظومة واستخدامها لأحدث الأجهزة التكنولوجية وكاميرات المراقبة فضلا على التواجد غير المرئى لرجال الأمن مما يبث الأمن فى قلوب السائحين.

وأضاف، أن ما شاهده بنفسه ولقاءاته مع الأهالى من البدو فى أماكن تجمعاتهم يعد مخالفا لما تبثه الميديا العالمية، وأنه سينقل الصورة الحقيقية إلى حكومته والتى بدورها ستنقلها للدول الأوروبية المحيطة وطالب المسئولين بتصحيح الصورة عن فى الميديا العالمية.

وأشار المحافظ إلى أننا فى جنوب سيناء نطبق أرقى منظومات الأمن العالمية، وأننا استقبلنا عدد من الوفود الأمنية من عدد من الدول مثل انجلترا وألمانيا وفرنسا وشهدوا على توافر الأمن والأمان بأنفسهم، كما استقبلنا سفراء من دول عديدة، بالإضافة إلى عقد لقاءات متعددة مع وسائل الإعلام العالمية.

كما أننا نرعى أى سائح أى كانت جنسيته منذ لحظة الوصول حتى المغادرة، وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بتقديم درع المحافظة إلى السفير، كما قدم ميدالية تذكارية تحمل شعار المحافظة إلى القنصل الفخرى لبجيكا "آلان سيل" الذى رافق السفير فى زيارته.

حضر اللقاء اللواء مجدى موسى مدير الأمن واللواء عبدالفتاح حلمى المستشار الإعلامى للمحافظ وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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