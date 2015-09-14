بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل السفير البلجيكى أثناء زيارته لشرم الشيخ
وأضاف، أن ما شاهده بنفسه ولقاءاته مع الأهالى من البدو فى أماكن تجمعاتهم يعد مخالفا لما تبثه الميديا العالمية، وأنه سينقل الصورة الحقيقية إلى حكومته والتى بدورها ستنقلها للدول الأوروبية المحيطة وطالب المسئولين بتصحيح الصورة عن مصر فى الميديا العالمية.
وأشار المحافظ إلى أننا فى جنوب سيناء نطبق أرقى منظومات الأمن العالمية، وأننا استقبلنا عدد من الوفود الأمنية من عدد من الدول مثل انجلترا وألمانيا وفرنسا وشهدوا على توافر الأمن والأمان بأنفسهم، كما استقبلنا سفراء من دول عديدة، بالإضافة إلى عقد لقاءات متعددة مع وسائل الإعلام العالمية.
كما أننا نرعى أى سائح أى كانت جنسيته منذ لحظة الوصول حتى المغادرة، وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بتقديم درع المحافظة إلى السفير، كما قدم ميدالية تذكارية تحمل شعار المحافظة إلى القنصل الفخرى لبجيكا "آلان سيل" الذى رافق السفير فى زيارته.
حضر اللقاء اللواء مجدى موسى مدير الأمن واللواء عبدالفتاح حلمى المستشار الإعلامى للمحافظ وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.
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