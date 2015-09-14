اليوم.. 787 حاجا يغادرون ميناء نويبع

يستعد ميناء نويبع، اليوم، لاستقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 364 راكبا و4 سيارات والسفينة سينا وعلى متنها 14 تريلا و9 برادات و40 سيارة تصدير، كما تغادر الميناء العبارة أيلة وعلى متنها 876 راكبا منهم 787 حاجا و19 باص حج و19 سيارة و105 طرود سمك و2 باص جيت.

وغادرت الميناء العبارة برنسيسة وعلى متنها 1193 راكبا منهم 985 حاجا و20 باص حج و13 براد و11 سيارة، والعبارة أيلة وعلى متنها 880 حاجا و23 باص حج، والسفينة سينا وعلى متنها 20 تريلا و19 برادا و4 باص حج و170 طرد سمك.

صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، بأن ميناء الأدبية بالسويس يستعد اليوم لاستقبال السفينة سبريت أوف سى لشحن 12 ألف طن بضائع عامة، كما تغادر السفينة درب الخير وعلى متنها 4 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة.

على جانب آخر يشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة إلينوى إكسبريس وعلى متنها 12 ألف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة.

صرح الربان أشرف المغنى، مدير عام ميناء السخنة، بأن الميناء يشهد اليوم مغادرة السفينة ايفير وعلى متنها 210 حاويات بوزن 5241 طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة.

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة واستقبال السفينة نيوتاليس وعلى متنها 50 سائحا إلى ومن الكنيسة لممارسة الرياضات المائية ورياضة الغوص.