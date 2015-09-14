أخبار عاجلة

سؤال يطرحه الشيخ خالد الجندي على العلماء والمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
الشيخ رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس - لعلهم يفقهون -
طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تعليم المنيا يبدأ الحملة القومية لصيانة المدارس وتجميلها

Google+ Print
تعليم المنيا يبدأ الحملة القومية لصيانة المدارس وتجميلها تعليم المنيا يبدأ الحملة القومية لصيانة المدارس وتجميلها
أعلن رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، عن البدء فى تنفيذ الحملة القومية لصيانة وتجميل المدارس بالمنيا ابتداء من اليوم 14 وحتى 17 سبتمبر الجارى، والتى تقودها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة برفع كفاءة وتطوير المدارس لبدء عام دراسى جديد بمدرسة آمنة ونظيفة وجميلة .

قال وكيل الوزارة إن هذه الحملة تهدف إلى تحقيق الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال تحسين وتجميل وصيانة المدارس بما يحقق جودة المبنى المدرسى وتدريب الطلاب على العمل التطوعى والاجتماعى لخدمة البيئة المدرسية والمجتمع المحلى المحيط وتدعيم السلوكيات الإيجابية لديهم من خلال العمل التعاونى (العمل فى فريق) بالإضافة إلى غرس العديد من القيم الإيجابية لدى الطلاب والتى تتمثل فى الحفاظ على الملكية العامة، وتحمل المسئولية والاعتماد على النفس مع احترام العمل اليدوى وثقافة التطوع .

وأضاف أن الحملة يشارك فى تنفيذها اتحادات الطلاب بالمحافظة وأولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدنى مع تقديم كافة أشكال الدعم اللازم من خلال تضافر كافة الجهود بالدولة سواء حكومية أو مجتمعية من أجل إنجاح الحملة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365