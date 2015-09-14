تعليم المنيا يبدأ الحملة القومية لصيانة المدارس وتجميلها

أعلن رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، عن البدء فى تنفيذ الحملة القومية لصيانة وتجميل المدارس بالمنيا ابتداء من اليوم 14 وحتى 17 سبتمبر الجارى، والتى تقودها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة برفع كفاءة وتطوير المدارس لبدء عام دراسى جديد بمدرسة آمنة ونظيفة وجميلة .

قال وكيل الوزارة إن هذه الحملة تهدف إلى تحقيق الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال تحسين وتجميل وصيانة المدارس بما يحقق جودة المبنى المدرسى وتدريب الطلاب على العمل التطوعى والاجتماعى لخدمة البيئة المدرسية والمجتمع المحلى المحيط وتدعيم السلوكيات الإيجابية لديهم من خلال العمل التعاونى (العمل فى فريق) بالإضافة إلى غرس العديد من القيم الإيجابية لدى الطلاب والتى تتمثل فى الحفاظ على الملكية العامة، وتحمل المسئولية والاعتماد على النفس مع احترام العمل اليدوى وثقافة التطوع .

وأضاف أن الحملة يشارك فى تنفيذها اتحادات الطلاب بالمحافظة وأولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدنى مع تقديم كافة أشكال الدعم اللازم من خلال تضافر كافة الجهود بالدولة سواء حكومية أو مجتمعية من أجل إنجاح الحملة.