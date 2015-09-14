محافظ الدقهلية يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوى العام لـ225 درجة

أصدر المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، قرارا بالموافقة على نزول الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام، للناجحين فى الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2015/2014 من 230 درجة إلى 225 درجة.

وقررالمحافظ أن تكون الكثافة المقترحة للطلاب بالفصل 51 طالبا بهدف استكمال القوة الاستيعابية بالفصول للكثافة المقررة للصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2016/2015.

وجه المحافظ أحمد فكرى، وكيل وزارة التربية والتعليم، باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية والإدارية على النزول بالحد الأدنى إلى 225 درجة بكثافة عدد 51 طالبا بالفصل.