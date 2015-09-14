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استمرار تلقى طلبات المرشحين للبرلمان بدائرتى قوص وقنا

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استمرار تلقى طلبات المرشحين للبرلمان بدائرتى قوص وقنا استمرار تلقى طلبات المرشحين للبرلمان بدائرتى قوص وقنا
استمرت لجنة تلقى طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية بقنا برئاسة المستشار جمال موسى ومقرها محكمة قنا الابتدائية، فى تلقى طلبات المرشحين عن دائرتى قنا وقوص، بناء على قرار اللجنة العليا للانتخابات بعد فصل قفط عن قنا، وإعادة تبعيتها لدائرة قوص ليمتد العمل باللجنة حتى غد 15 سبتمبر.

وشهدت اللجنة هدوءا تاما فيما لم يصل إلى اللجنة فى الساعات الأولى لفتح باب التقديم لليوم قبل الأخيرأيا من المرشحين لتقديم أوراقهم.
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