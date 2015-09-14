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ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في المنيا

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ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في المنيا ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في المنيا

تمكنت إدارة تموين مطاي لمتابعة الأسواق ورصد المخالفات التموينية من ضبط مصنع للحلويات بدون ترخيص بمطاي خلال حملة تموينية مكبرة تم تنظيمها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الرقابة التجارية ومباحث تموين شمال والوحدة المحلية لمركز مطاي.

أوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، انه تم ضبط مصنع لانتاج الحلويات يُدار بدون رخصة مع تقليد العلامة التجارية لمصنع اخر وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ، بالاضافة الى عدد 90 علبة من الحلوى المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى .

كما تم ضبط سيارة لتوزيع السلع الغذائية تحمل 20 عبوة من البقسماط الناعم زنة 300 جرام وعدد 7 اكياس من المواد الغذائية المتنوعة مجهولة المصدر بالاضافة الى عدد 60 برطمان عسل اسود بدون بيانات وبدون فواتير، وقد تم تحريز المضبوطات جميعها وتحويل الامر للنيابة للتحقيق واستكمال الاجراءات القانونية  اللازمة .

من جانبه ، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابة التموينية بجميع المراكز بصفة دورية لضبط الاسواق وقمع طرق الغش والتدليس وتحرير المخالفات حرصاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين ، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين.
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