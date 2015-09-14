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"بلاها موبايل" حملة جديدة ضد سوء خدمات الاتصالات وارتفاع الأسعار

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"بلاها موبايل" حملة جديدة ضد سوء خدمات الاتصالات وارتفاع الأسعار "بلاها موبايل" حملة جديدة ضد سوء خدمات الاتصالات وارتفاع الأسعار
دشن صفحة "ثورة الإنترنت" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حملة جديدة لمقاطعة شركات الاتصالات عن طريق إغلاق الهواتف النقالة "موبايل" لمدة 5 ساعات يوم الأحد المقبل.

وأرجع مدشنو الحملة سبب البدء فيها إلى عدة نقاط، من بينها الاعتراض على سوء خدمات الاتصالات فى ، وجشع الشركات وارتفاع الخدمات، وكذلك اعتراضاً على قرارات وزارة الاتصالات برفع سعر الشريحة لخمسين جنيها.

وعن سبب إغلاق الهواتف النقالة، أضاف مدشنو الحملة، أن الغرض هو توصيل مطالب الحملة إلى كل وسائل الإعلام وأعلى المستويات فى الدولة، إذ إن إغلاق الهاتف سيؤثر سلباً على أرباح الشركات فى فترة الغلق.

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مصر 365

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