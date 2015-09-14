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رئيس الوزراء المكلف: لا توجد علاقة بينى وبين محمد فودة

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رئيس الوزراء المكلف: لا توجد علاقة بينى وبين محمد فودة رئيس الوزراء المكلف: لا توجد علاقة بينى وبين محمد فودة
أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس الوزراء المكلف، أنه لا توجد أية علاقة شخصية من قريب أو من بعيد بمحمد فودة الذى قدم نفسه للوزارة على أنه إعلامى وكاتب مقال صحفى وتم التعامل معه على هذا الأساس.

وذكر بيان صادر عن وزارة البترول اليوم الاثنين أن الصور التى ظهر فيها فودة مع المهندس شريف إسماعيل تم التقاطها خلال أحد اللقاءات الصحفية بمقر الوزارة، كما هو معتاد فى التعامل مع الصحفيين لا أكثر ولا أقل ولا تمثل دليلا على وجود علاقة شخصية.

وفيما يتعلق بحقيقة الزيارة لمدينة زفتى التى تمت فى عام 2014 كانت لوضع حجر الأساس لمحطة تخفيض ضغط الغاز، ولم تكن هى الموقع الوحيد، حيث تضمن برنامج الزيارة افتتاح محطة تخفيض ضغوط الغاز لمدينة بنها وإطلاق أول شعلة غاز للمنازل بإحدى الوحدات السكنية بكفر الجزار بمحافظة القليوبية ثم وضع حجر الأساس لمحطة تخفيض الضغط بمدية زفتى وتم وضع حجر أساس لمحطة تخفيض الضغط بمدينة كفر الزيات وفقا لخطة توصيل الغاز الطبيعى لمختلف محافظات والمعدة سلفا من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية وهذه الزيارة التى لم تكن مرتبطة بتوجيه دعوة من محمد فودة أو غيره، وقد تم القيام بزيارات عديدة مشابهة فى هذا الاتجاه فى عدد من محافظات مصر.

وقال إسماعيل إن ما يثار عن قيامه بتعيين زوجته وعدد من أقاربه فى شركة إنبى هو غير صحيح جملة وتفصيلا ولا يمت للحقيقة بصلة، مشيرا إلى أن زوجته تعمل مهندسة فى شركة إنبى منذ عام 1984.

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مصر 365

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