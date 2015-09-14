الاتحاد الأوروبى يوافق على استخدام القوة ضد مهربى البشر بالبحر المتوسط

وافق الاتحاد الأوروبى، على استخدام القوة والعمليات العسكرية، ضد مهربى البشر فى البحر المتوسط، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل اليوم الاثنين.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه الاتحاد الأوروبى، أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدود الاتحاد الأوروبى ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف فى يوليو بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضى وبلغ 107 آلاف و500 شخص.

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