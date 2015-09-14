أخبار عاجلة

سؤال يطرحه الشيخ خالد الجندي على العلماء والمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
الشيخ رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس - لعلهم يفقهون -
طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات إسرائيلية تطلق النار باتجاه مزارعين فلسطينيين شمال قطاع غزة

Google+ Print
قوات إسرائيلية تطلق النار باتجاه مزارعين فلسطينيين شمال قطاع غزة قوات إسرائيلية تطلق النار باتجاه مزارعين فلسطينيين شمال قطاع غزة
أفادت تقارير فلسطينية بأن قوات إسرائيلية أطلقت صباح اليوم الاثنين النيران تجاه مزارعين فلسطينيين شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن القوات الإسرائيلية المتمركزة شرق البلدة أطلقت نيرانها بشكل عشوائي ومتقطع تجاه المواطنين وأراضيهم الزراعية الحدودية، دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات.

ووصف التقرير إطلاق النار بأنه "خرق واضح لاتفاق التهدئة الذي وقع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل صيف العام الماضي".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365