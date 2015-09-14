قوات إسرائيلية تطلق النار باتجاه مزارعين فلسطينيين شمال قطاع غزة

أفادت تقارير فلسطينية بأن قوات إسرائيلية أطلقت صباح اليوم الاثنين النيران تجاه مزارعين فلسطينيين شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن القوات الإسرائيلية المتمركزة شرق البلدة أطلقت نيرانها بشكل عشوائي ومتقطع تجاه المواطنين وأراضيهم الزراعية الحدودية، دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات.

ووصف التقرير إطلاق النار بأنه "خرق واضح لاتفاق التهدئة الذي وقع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل صيف العام الماضي".

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