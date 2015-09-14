مقتل 32 من داعش و7 جنود عراقيين شمال شرقى بغداد

أعلنت مصادر عسكرية وأمنية عراقية اليوم الإثنين مقتل 32 من عناصر تنظيم (داعش) وسبعة جنود عراقيين في عمليتين عسكريتين منفصلتين في مناطق تابعة لمحافظة ديالى/ 57 كم شمال شرقي بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن طيران التحالف الدولي تمكن فجر اليوم من توجيه ضربات إلى مواقع تنظيم داعش في قرى الفارس ونهر الغصن في جبال حمرين والحدودية مع محافظة كركوك شمالي بعقوبة أسفرت عن مقتل 17 من عناصره وتدمير مخبأ للأسلحة وأربع عجلات تحمل اسلحة تابعة له.

وأوضحت أن مسلحين من تنظيم داعش هاجموا فجر اليوم مركزاً أمنياً للجيش في ناحية المنصورية شرقي بعقوبة واشتبكت مع القوات الامنية العراقية المتواجدة في الناحية ما أسفر عن مقتل سبعة من افراد قوات الجيش وإصابة خمسة اخرين بجروح خطيرة.

وأشارت إلى أن القوات العراقية تمكنت خلال الاشتباكات من قتل 15 من تنظيم داعش بينهم قياديون عراقيون.

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