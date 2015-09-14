صحيفة سعودية: ضبط 1860 إرهابيا العام الحالى

ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن الأجهزة الأمنية بالمملكة تمكنت خلال العام الحالى من ضبط 1860 شخصا على قوائم الإرهاب.

ونقلت الصحيفة عن نافذة "تواصل" - أطلقتها الداخلية السعودية للتواصل بين المتهمين وذويهم - أن قوائم المتورطين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة ضمت حتى أمس بحسب النافذة ، قرابة ال4641 ما بين محكومين ومن هم رهن التحقيق، شكل المقبوض عليهم خلال العام الحالي نسبة تقارب ال40%، غالبيتهم رهن التحقيق.

وأشارت إلى أن شهر شعبان جاء على قائمة الأشهر ال11 الماضية من حيث عدد الذين تمت الإطاحة بهم خلال العام بواقع 306 متهمين، فيما حل شهر رمضان ثانيا بنحو 232 متهما جديدا وهو الشهر الذي كان تنظيم داعش الإرهابي يستهدف فيه المساجد فى المملكة، وسجل الشهر العاشر ضبط قرابة ال204 متهمين ويحل في المرتبة الرابعة، وسبقه شهر رجب الماضى بعد الإطاحة ب206 متهمين.

وجاء الشهران ربيع الأول والآخر في ذيل القائمة في عدد المقبوض عليهم، بعد أن سجل ربيع الأول ضبط 90 متهما، وسبقه ربيع الآخر بنحو 101 متهم جديد.

وفي نفس السياق وبحسب الصحيفة سجلت المحاكم الجزائية المتخصصة في الرياض وجدة أحكاما قضائية على نحو أكثر من 33 متهما في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية، خلال الأشهر الماضية، حيث استعان عدد من المحكوم عليهم بوسائل التواصل الاجتماعي في تواصلهم مع الجماعات والخلايا الإرهابية، وجاء "تويتر" في مقدمة هذه الوسائل المستخدمة في العمليات التحريضية.

وأوضحت أن السعوديين يشكلون النسبة الأعلى من المقبوض عليهم، وتراوحت الأحكام بين الإعدام والسجن لمدد متفاوتة من متهم لآخر، إضافة إلى المنع من السفر، والغرامات المالية، وتنوعت التهم الموجهة للمحكوم عليهم، بين خروجهم لمواطن الفتنة، خصوصا العراق وسوريا، والافتئات على ولي الأمر، والمشاركة في القتال، وعلاقتهم بعدد من ذوى التوجهات المنحرفة، وبإيوائهم ودعمهم ماليا.

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