رئيس وزراء لبنان: اتفقت مع كاميرون على أن الحل السياسى المخرج الوحيد لسوريا

قال رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام، إن الفراغ السياسى فى لبنان تسبب فى أزمات اقتصادية واجتماعية، وإن لبنان يواجه أعباء كثيرة بسبب تدفق اللاجئين.

وأضاف سلام خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، اليوم الاثنين، فى بيروت، أن أزمة اللاجئين ستستمر مع استمرار الحرب فى سوريا، مشيرا إلى أنه اتفق مع كاميرون على أن المخرج الوحيد من أزمة سوريا هو الحل السياسى، وضرورة التصدى للإرهاب فى المنطقة وإحلال سلام شامل وعادل.

من جانبه قال ديفيد كاميرون، إن لبنان بحاجة لرئيس لتجاوز التحديات التى تواجهها، مؤكدا أن بلده تعمل على مساعدة لبنان فى تحمل أعباء اللاجئين، فالأزمة الإنسانية فى سوريا تسببت فى ضغط كبير على لبنان.