رئيس الوزراء المكلف: لا توجد علاقة بيني وبين محمد فوده

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس الوزراء المكلف أنه لا توجد أية علاقة شخصية من قريب أو من بعيد بمحمد فوده الذي قدم نفسه للوزارة على أنه إعلامي وكاتب مقال صحفي وتم التعامل معه على هذا الأساس.

وذكر بيان صادر عن وزارة البترول اليوم الاثنين، أن الصور التي ظهر فيها فوده مع المهندس شريف إسماعيل تم التقاطها خلال أحد اللقاءات الصحفية بمقر الوزارة وخلال الندوة كما هو معتاد مع أى تعامل مع الصحفيين لا أكثر ولا أقل ولا تمثل دليلا على وجود علاقة شخصية .

وفيما يتعلق بحقيقة الزيارة لمدينة زفتى التى تمت فى عام 2014 كانت لوضع حجر الأساس لمحطة تخفيض ضغط الغاز ولم تكن هى الموقع الوحيد حيث تضمن برنامج الزيارة افتتاح محطة تخفيض ضغوط الغاز لمدينة بنها وإطلاق أول شعلة غاز للمنازل بإحدى الوحدات السكنية بكفر الجزار بمحافظة القليوبية ثم وضع حجر الأساس لمحطة تخفيض الضغط بمدية زفتى وتم وضع حجر أساس لمحطة تخفيض الضغط بمدينة كفر الزيات وفقا لخطة توصيل الغاز الطبيعى لمختلف محافظات مصر والمعدة سلفا من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية وهذه الزيارة التى لم تكن مرتبطة بتوجيه دعوة من محمد فودة أو غيره، وقد تم القيام بزيارات عديدة مشابهة فى هذا الاتجاه فى عدد من محافظات مصر.

وقال إسماعيل إن ما يثار عن قيامه بتعيين زوجته وعدد من أقاربه فى شركة إنبى هو غير صحيح جملة وتفصيلا ولا يمت للحقيقة بصلة، مشيرا إلى أن زوجته تعمل مهندسة فى شركة إنبى منذ عام 1984.

أ ش أ