غرق طالب بترعة المحمودية فى البحيرة

لقى قبل قليل طالب مصرعه جراء سقوطه بترعة المحمودية أمام قرية العكريشة دائرة قسم شرطة كفر الدوار.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتبين أنه أثناء قيام "محمد أسامة على أبوشبكة" طالب بالسير على حافة الترعة المشار إليها انزلقت قدمه وسقط فى مياهها وجرفه التيار وغرق وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام.

بسؤال والده "أسامة على أبوشبكة" عامل قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، تحرر المحضر 4372/2015 إدارى القسم.