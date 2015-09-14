تحرير 2214 مخالفة وضبط 5 أشخاص بمشروع المواقف لفرضهم إتاوات بالشرقية

شن ضباط إدارة المرور بالزقازيق، برئاسة اللواء سيد ندا مدير إدارة المرور وبإشراف اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، حملات مرورية مكبرة شارك فيها ضباط المرور بقيادة المقدم حسام صبحى رئيس مباحث المرور للمنطقة المركزية، وتمكنت الحملة من تحرير 2214 مخالفة مرورية وضبط 5 أشخاص بمشروع المواقف وسماسرة لفرضهم إتاوات على قائدى السيارات.

تم ضبط "رضا م ع" 48 سنة عامل بمشروع المواقف وذلك لقيامه باستيقاف السيارات بمنطقة موقف ههيا - الزقازيق وتحصيل مبالغ مالية من قائديها بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ مالى 244 جنيها تحرر عن ذلك المحضر رقم 5353 إدارى مركز ههيا لسنة 2015 و" فريد أ إ" 39 سنة عامل بمشروع المواقف، وذلك لقيامه باستيقاف السيارات موقف ههيا - الزقازيق وتحصيل مبالغ مالية من قائديها بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ مالى 151 جنيها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5352 إدارى مركز ههيا لسنة 2015.

و" عماد م ح" 49 سنة مشرف مبانى وذلك لقيامه بممارسة أعمال الوساطة والسمسرة بإدارة مرور الزقازيق وإنهاء إجراءات للمواطنين بدون سند قانونى وبحوزته 230 جنيها، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 59120 جنح مركز الزقازيق لسنة 2015 و" أشرف أ ح " 60 سنة سائق وذلك لقيامه بتحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات الأجرة بموقف الزقازيق بلبيس بمدينة بلبيس بدون وجه حق وبحوزته 90 جنيها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 24051 جنح مركز بلبيس لسنة 2015 .و"السيد م ا" 54 سنة عامل تحصيل بموقف بلبيس ،وذلك لقيامه بتحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات الأجرة بموقف بلبيس أبو حماد بدون وجه حق وبحوزته 98 جنيها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 24052 جنح مركز بلبيس لسنة 2015، كما كما تم تحرير 2214 مخالفة مرورية متنوعة.