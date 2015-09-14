السفير المكسيكي يزور السياح المصابين في حادث الواحات

زار السفير المكسيكى بالقاهرة خورخى فوينتيس ، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مستشفى دار الفؤاد ومستشفى أكتوبر العام، للاطمئنان على المصابين المكسيكيين من السياح الذين أصيبوا بالخطأ، فى أثناء ملاحقة الأجهزة الأمنية لعناصر إرهابية.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان صادر عنها، إنها فى أثناء ملاحقة قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة، لبعض العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية.

وتم التعامل بطريق الخطأ مع 4 سيارات دفع رباعى، تبين أنها خاصة بفوج سياحى مكسيكى تصادف مرورهم بذات المنطقة المحظور الوجود فيها، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 10 أشخاص من المكسيكيين والمصريين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج.

تم تشكيل فريق لفحص أسباب وملابسات الحادث، ومبررات وجود الفوج السياحى بالمنطقة المشار إليها والمحظور الوجود فيها.