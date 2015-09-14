تعرف على أعراض الإصابة بالناسور الشرجى

أعراض الإصابة بالناسور الشرجى

الناسور الشرجى أحد أهم الأمراض التى تصيب الإنسان ويتطلب علاجها تدخلا جراحيا للقضاء عليه.>وعن أهم الأعراض التى تشير إلى الإصابة بالناسور الشرجى، يقول أستاذ طب الجراحة العامة والتجميل بقصر العينى الدكتور إبراهيم كامل عيادة، أن الناسور الشرجى من الأمراض التى غالبا ما يتم الخلط بينها وبين البواسير الشرجية، فيما يختلف كل منهما بشكل كبير فى أعراضه وطرق علاجه.

وعن أهم الأعراض التى تشير إلى الإصابة بالناسور الشرجى تبعا لرأى إبراهيم، فهى تتمثل فى خروج إفرازات صديدية مميزة اللون من فتحة الشرج.

أسباب الإفرازات الصديدية المصاحبة للناسور الشرجى

>وعن أسباب خروج الإفرازات الصديدية فى حالات الإصابة بالناسور الشرجى، يوضح عيادة أن الناسور الشرجى هو خراج يمتد فى المساحة الخارجية والداخلية لفتحة الشرج ويحدث ما يشبه النفق فى تلك المنطقة، وبالطبع فهذا الخراج يكون معبئا بكميات كبيرة من السوائل الصديدية، والتى تبدأ فى الظهور من فتحة الشرج بعد فترة وجيزة من الإصابة بالناسور، ولذا يعد خروج إفرازات صديدية من اقوى العلامات التى تدل على الإصابة بالناسور الشرجى.