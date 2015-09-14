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لمريض السكر.. تعرف على أعراض هبوط السكر فى الدم وإسعافاته الأولية

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لمريض السكر.. تعرف على أعراض هبوط السكر فى الدم وإسعافاته الأولية لمريض السكر.. تعرف على أعراض هبوط السكر فى الدم وإسعافاته الأولية
أرسلت قارئة اكتشفت مؤخرًا أنها مصابة بالسكر تسأل عن أعراض هبوط نسبة السكر فى الدم، وطرق التصرف فى هذه الحالة؟

وفى هذا السياق، أشار الدكتور إسلام الشواف، استشارى الأمراض الباطنية والسكر، أن الإصابة بمرض السكر ترجع إلى حدوث خلل فى البنكرياس، العضو المسئول عن إفراز الأنسولين فى الدم، ولهذا السبب نجد أن نسبة السكر ترتفع أو تنخفض على حسب نسبة الخلل.

ويتابع استشارى الأمراض الباطنية والسكر، أن هناك بعض الأعراض المتعارف عليها تدل على انخفاض نسبة السكر فى الدم، ومنها:
>1- الشعور بالقلق والتوتر.
>2- سرعة ضربات القلب.
>3- الشعور بالجوع المفاجئ.
>4- زغللة فى الرؤية.
>5- ويصل الأمر فى بعض الأحيان إلى فقدان الوعى.
>6- عدم القدرة على التركيز.
>7- الشعور بالدوخة.

ويضيف استشارى الأمراض الباطنية والسكر د.الشواف، أنه فى حالة حدوث هذه الأعراض لمريض السكر، عليه أو على المحاطين به بعمل كوب من الماء المضاف إليه ملعقة من السكر، أو تناول كوب من العصير الطازج، ثم تناول وجبة خفيفة كربع رغيف من الخبز البلدى + قطعة من الجبن ملح خفيف، وفى حالة عدم الشعور بالراحة عليك التوجه إلى الطبيب المعالج.

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