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81%من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى التصدى لعنف الإخوان خلال العيد

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81%من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى التصدى لعنف الإخوان خلال العيد 81%من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى التصدى لعنف الإخوان خلال العيد
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح الداخلية فى التصدى لتهديدات الإخوان باحتلال ساحات صلاة عيد الأضحى؟"، توقع غالبية القراء نجاح الداخلية فى التصدى لتهديدات الإخوان باحتلال ساحات صلاة عيد الأضحى.

وتوقع 81% من القراء نجاح الداخلية فى التصدى لتهديدات الإخوان باحتلال ساحات صلاة عيد الأضحى، بينما استبعد 16% من القراء نجاح الداخلية فى التصدى لتهديدات الإخوان باحتلال ساحات صلاة عيد الأضحى، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>- الداخلية تواجه دعوات الإخوان باحتلال ساحات صلاة عيد الأضحى بقوات العمليات الخاصة والانتشار السريع.. وتمنع انتظار السيارات بالقرب من الساحات تخوفاً من تفخيخها.. وتؤكد التصدى للافتات دعاية المرشحين

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