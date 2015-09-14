سفير المكسيك بالقاهرة يزور مصابى حادث الواحات

أكدت وزارة الخارجية المكسيكية أن اثنين على الأقل من القتلى بحادث الواحات مواطنون مكسيكيون. وقالت فى بيان إن عملية تحديد هوية الضحايا لا تزال جارية وإن أفرادا من الوزارة يتواصلون مع أسر الضحايا.

وتجرى وزيرة الخارجية المكسيكية كلاوديا رويز ماسيو اتصالات مع السفير المصرى فى المكسيك وطالبت بإجراء تحقيق دقيق وتوضيحا لما حدث، وفقا للبيان المكسيكى. كما طالبت بدعم السلطات المصرية للمواطنين المكسيكيين الذين جرى نقلهم إلى القاهرة.

وتوجه السفير المكسيكى فى القاهرة خورخى ألفاريز فوينتيس والممثلون القنصليون إلى مستشفى دار الفؤاد على أطراف القاهرة، وتحدث ألفاريز مع خمسة من الناجين، على ما ذكر بيان وزارة الخارجية. ولم يقدم البيان تفاصيل عما قاله الناجون.