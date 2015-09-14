جنايات القاهرة تستكمل محاكمة «مرسي» وآخرين في «التخابر مع قطر»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر.

يأتى ذلك لسماع شهادة اللواء محمد فريد حجازى بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، وكذلك اللواء أسامة الجندى بشرطة رئاسة الجمهورية.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.