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رئيس اللجنة النقابية بتأمينات كفر الشيخ: وزيرة التضامن ضيعت حقوق العاملين

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رئيس اللجنة النقابية بتأمينات كفر الشيخ: وزيرة التضامن ضيعت حقوق العاملين رئيس اللجنة النقابية بتأمينات كفر الشيخ: وزيرة التضامن ضيعت حقوق العاملين
قال إيهاب نبيل زماره رئيس اللجنة النقابية بالتأمينات الاجتماعية بكفر الشيخ فى تصريح خاص، إن العاملين بالتأمينات يرفضون استمرار الدكتورة غادة والى كوزيره للتضامن الاجتماعى، حيث إنها لم تقدم أى جديد منذ توليها الوزارة، مضيفاً أنها أهملت ملفات التطوير ورفضت مقترحات العاملين التى تؤدى إلى تحسين الخدمة التأمينية وتحسين الخدمة المقدمة إلى أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى ضياع حقوق العاملين ورفضها مقابله رؤساء النقابات وسماع شكاوى العاملين.

وأضافت، أنها أخضعت العاملين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بالمخالفة للقانون والدستور، وأصبحت أوضاع العاملين المعيشية صعبة فى عهدها، بالإضافة إلى تكدس أصحاب المعاشات فى المكاتب الآيلة للسقوط دون مراعاتهم على الوجه الإنسانى والقانونى للراغبين الحصول على الخدمة.

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