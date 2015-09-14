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فريق كرة قدم جامعة السويس يفوز على جامعة القاهرة فى أسبوع الجامعات

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فريق كرة قدم جامعة السويس يفوز على جامعة القاهرة فى أسبوع الجامعات فريق كرة قدم جامعة السويس يفوز على جامعة القاهرة فى أسبوع الجامعات
صرح إبراهيم الشرقاوى، نائب رئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب، بأن فريق كرة قدم بجامعة السويس قد اكتسح فريق جامعة القاهرة فى المباراة التى جمعت بينهما فى أول مباريات أسبوع شباب الجامعات، والذى يقام بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف "الشرقاوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جامعة السويس تشارك بفرق فى جميع الألعاب الرياضية والأنشطة الفنية والاجتماعية وفريق الجوالة تحت إشراف دكتور صلاح زايد، مدير الرعاية الطلاب بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة تعتبر المشاركة الأولى لهم فى أسبوع الجامعات لأن جامعة السويس من الجامعات الجديدة.

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