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عميد سياسة واقتصاد بالإسكندرية: الكلية معتمدة من"الوزراء"والأعلى للجامعات

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عميد سياسة واقتصاد بالإسكندرية: الكلية معتمدة من"الوزراء"والأعلى للجامعات عميد سياسة واقتصاد بالإسكندرية: الكلية معتمدة من"الوزراء"والأعلى للجامعات
قال الدكتور قدرى إمام، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الكلية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء بقرار رقم 502 لسنة 2014، وبذلك الكلية مناظرة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومعتمدة.

وأضاف أن كلية الدراسات والعلوم السياسية واجهت حملة إعلامية شرسة الفترة الماضية أثرت على الطلاب وأولياء الأمور أثناء فترة التنسيق، ما أدى إلى توتر الطلاب الجدد، لكن أصدرت إدارة الجامعة بياناً توضح فيه اعتماد الكلية ومدى تفوق الدفعة الماضية وارتفاع نسب الحصول على الامتياز إلى 38%، ونسبة النجاح العامة وصلت إلى 98% فى العام الدراسى الماضى.

وأشار عميد الكلية أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية كانت فى البداية شعبة الاقتصاد بكلية التجارة تخرج منها دفاعات مميزة ويدرس فيها مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس، والذين انتقلوا إلى المبانى الجديدة التى وافقت عليها لجنة المجلس الأعلى للجامعات وأصدرت قراراً بأن المبانى التعليمية وقاعات المحاضرات مستوفاة الشروط طبقاً لقانون الجامعات.

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