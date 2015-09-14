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أول اختبار مميكن لتنسيق الوظائف الإشرافية على مستوى الجمهورية بكفر الشيخ

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أول اختبار مميكن لتنسيق الوظائف الإشرافية على مستوى الجمهورية بكفر الشيخ أول اختبار مميكن لتنسيق الوظائف الإشرافية على مستوى الجمهورية بكفر الشيخ
تشهد مدرسة الصناعة الفنية المتقدمة ومعامل مركز التطوير التكنولوجى بكفر الشيخ، صباح اليوم الاثنين، أول تجربة فى لإجراء اختبار مميكن لتنسيق الوظائف الإشرافية للعاملين بالتربية والتعليم.

وقالت الدكتورة منى مصطفى يحيى، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى تصريح خاص، إن التجربة هى الأولى من نوعها فى مصر لإجراء اختبار من خلال أجهزة الحاسب الآلى وسيتم التصحيح مباشرة دون تدخل أحد.

وأضافت أن الاختبارات ستجرى للمتقدين للوظائف الإشرافية بمعامل مدرسة الصناعة الفنية المتقدمة و معامل مركز التطوير التكنولوجى، للاطمئنان على جاهزية المعامل لهذا الحدث الذى أشادت به وزارة التربية والتعليم، والذى اعتبرته نموذجًا يسعون إلى تعميمه.

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مصر 365

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