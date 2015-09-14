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مادة بالعنب الأحمر تكافح الزهايمر والسرطان

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مادة بالعنب الأحمر تكافح الزهايمر والسرطان مادة بالعنب الأحمر تكافح الزهايمر والسرطان
كشفت أكبر دراسة وتجربة إكلينيكية من نوعها عن نتائج مثيرة للغاية بخصوص مرض الزهايمر، حيث أشارت إلى أن حصول الأشخاص المصابين بدرجات متوسطة أو طفيفة من الزهايمر على تركيزات عالية من مركبات الريسفيراترول قد يساهم فى الحد من الأعراض المصابين بها ويعزز فرص السيطرة على المرض.

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من المركز الطبى بجامعة جورج تاون الأمريكية أن الحصول على تركيزات عالية من مادة الريسفراترول لفترات طويلة قد يساهم فى السيطرة على تركيز بعض العلامات الحيوية التى تنخفض أثناء تطور مرض الزهايمر.

وتعد مادة الريسفيراترول من المركبات البوليفينولية الشهيرة التى تساهم فى مكافحة الأورام والسرطان، وتوجد بشكل طبيعى فى قشر العنب الأحمر والتفاح وتوت العليق والشيكولاته السوداء، وأثبتت الأبحاث الطبية وجود فوائد صحية عديدة لها، حيث تساهم فى الوقاية من سرطان القولون وتحد من الوزن الزائد.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Neurology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى للمركز الطبى فى جامعة جورج تاون.

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