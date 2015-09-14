أيمن الظواهرى يدعو لتنفيذ عمليات انتحارية بأمريكا ودول التحالف الدولى

دعا أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، المسلمين الذين يعيشون فى الدول المشاركة فى التحالف الدولى الذى يقوم بعمليات عسكرية فى العراق وسوريا، لتنفيذ هجمات انتحارية انتقامية، قائلاً: "فإنى أدعو كلَ مسلمٍ يستطيعُ أن ينكى فى دولِ التحالفِ الصليبى ألا يترددَ فى ذلك".

وأضاف "الظواهرى"، فى تسجيل صوتى نشره تنظيم القاعدة أمس الأحد: "أننا يجبُ أن نركزَ الآن على نقلِ الحربِ لعقرِ دارِ ومدنِ ومرافقِ الغربِ الصليبى وعلى رأسِه أمريكا".

وتابع زعيم تنظيم القاعدة، "أن العديدَ من الشبابِ المسلمِ يتلهفون للنفيرِ لساحاتِ الجهادِ، ويتألمون من صورِ القتلِ والدمارِ فى أفغانستانَ ووزيرستانَ والعراقِ والشامِ وفِلسطينَ واليمنِ والصومالِ وكشميرَ والشيشانِ وسائرِ ديارِ المسلمين".

وأضاف: "أحسبُ أن الكثيرَ منهم يتمنى عمليةً استشهاديةً لنصرةِ الدينِ، فلماذا لا يقومُ بها فى عقرِ دارِ الغربِ الصليبىِ، وفى مدنِه ومرافقِه ومراكزِه الاقتصاديةِ والصناعيةِ والماليةِ؟".

وقال، "إن العمليةَ الاستشهاديةَ لا تحتاجُ دائمًا لمتفجراتٍ، وحتى إن احتاجت لمتفجراتٍ فليس بالضرورةِ أن تكونَ متفجراتٍ تقليديةٍ، وهناك وسائلُ عديدةٌ غيرُ المتفجراتِ يمكنُ التفكيرُ فيها وتجربتُها والبحثُ عنها وابتكارُها".

أيمن الظواهرى يطرح مبادرة "مشروطة" للتعاون بين القاعدة وداعش بعد سنوات من الاقتتال.. ويعلن: البغدادى ليس خليفة المسلمين.. وندعو للتعاون لأن الأمر أكبر من دولته.. وكمال حبيب يؤكد: اعتراف رسمى بالتراجع